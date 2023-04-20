ЗАМАНА - Султан Хамзаев назвал Послание Главы РД правильным смысловым действием

Султан Хамзаев назвал Послание Главы РД правильным смысловым действием

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20 апреля, 2023. Четверг 12:34
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Султан Хамзаев назвал Послание Главы РД правильным смысловым действием

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев стал одним из слушателей Послания Главы РД, в котором рассматривались ключевые проблемы региона и предложения для его развития.

Султан Хамзаев назвал Послание Главы РД правильным смысловым действием

По словам Хамзаева, выступление Сергея Меликова было не только профессиональным, но и вызвало эмоциональный отклик у присутствующих.

Парламентарий отметил, что, когда речь идет о контакте власти и общества, Глава республики и чиновники должны доносить до общества четкие и ясные мысли.

«Особое внимание Глава Дагестана уделил развитию гражданского общества. Если нет прямого диалога власти, общество превращается в вакуум, которым могут воспользоваться третьи силы, в том числе и внешние. Сегодняшнее послание – это правильное и нужное смысловое действие. Здесь собрались чиновники, главы муниципалитетов, министры, депутаты и все представители административного формата. Важно, чтобы они слышали, что им говорит Глава, и все эти посылы отрабатывались на местах. Мы, депутаты, со своей стороны будем следить за их исполнением», – заявил Хамзаев.

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