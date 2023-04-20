З. Аскендеров: «Послание Сергея Меликова является перспективной программой действий всех ветвей власти, руководством к еще более активной работе»

«Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию – это важнейшее политическое событие в жизни нашей республики. В нем проведен масштабный анализ процессов, происходящих в Дагестане, определены приоритеты развития, пути решения имеющихся проблем. Оно нацелено на повышение благосостояния дагестанцев.

Сегодняшнее Послание является перспективной программой действий всех ветвей власти, руководством к еще более активной работе.

Сергей Алимович поставил перед всеми нами конкретные задачи.

Это социальная поддержка наших людей, в том числе участников специальной военной операции и их семей, обеспечение здоровья граждан, качества образования, наращивание темпов промышленного и сельскохозяйственного производства, необходимость комплекса мер в сфере экологии.

Глава республики определил задачи по поддержке малого и среднего предпринимательства, в туристической отрасли, земельно-имущественных отношениях, ЖКХ, по формированию комфортной городской среды, в строительной и других отраслях.

Депутаты Народного Собрания примут активное участие в реализации Послания Главы республики. Нами будут намечены необходимые мероприятия, в том числе по законодательному обеспечению обозначенных задач, а также в рамках парламентского контроля.