Сергей Меликов: «Дисбаланс между подготовкой рабочих кадров и потребностями рынка труда наблюдается в республике»

«Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка. У каждого есть склонности и способности к той или иной области знаний, творчества, практической или спортивной деятельности. Необходимо выявить эти задатки, дать им возможность развиться. Одних уроков для этого недостаточно, поэтому особое внимание сегодня уделяется различным видам внеурочных практик, а также летнему отдыху школьников.

В республике для этого работают «Кванториумы», «IT-кубы», мы открыли региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», создаются новые места дополнительного образования на базе школ, происходит интеграция дополнительного образования детей в общую систему образования. Но то, что мы делаем, недостаточно», – подчеркнул глава региона.

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо выделил вопрос обновления подходов к системе подготовки кадров с учетом поставленных сегодня задач. По словам Сергея Меликова, дисбаланс между подготовкой рабочих кадров и потребностями рынка труда наблюдается и в республике.

«Я дал поручение на отдельной рабочей группе определиться с необходимостью подготовки рабочих профессий. Мы не один раз об этом говорили, но пока решения нет. Необходимо сформулировать программу, по которой бы мы пошли дальше», – отметил он.