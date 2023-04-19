ЗАМАНА - Депутат НС РД Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана

Депутат НС РД Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана

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19 апреля, 2023. Среда 16:28
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Депутат НС РД Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана

Депутат Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана, с которым тот выступил сегодня, 19 апреля.

Депутат НС РД Шамиль Омаров прокомментировал послание Главы Дагестана

"Послание главы республики Народному Собранию республики сегодня было озвучено в более расширенном составе присутствующих. Помимо прямой трансляции мероприятия, были приглашены на оглашение текста программного документа депутаты, руководители муниципальных районов и городов Дагестана, представители непарламентских партий, общественных организаций, общественные деятели, СМИ и блоггеры.

В тексте Послания были охвачены направления экономики республики, вопросы земельных отношений, развития промышленного производства, сельского хозяйства, создания условий для бизнеса, повышения налогообложения и выхода из "серой зоны", вопросы образования, культуры, спорта. Отдельно глава республики обозначил достойный вклад Дагестана и дагестанцев в защиту интересов России в зоне СВО и оказание помощи участникам СВО", — высказался Омаров.

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