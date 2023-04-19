ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Более 250 тысяч детей участвуют в Школьной футбольной лиге»

Сергей Меликов: «Более 250 тысяч детей участвуют в Школьной футбольной лиге»

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19 апреля, 2023. Среда 14:48
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Сергей Меликов: «Более 250 тысяч детей участвуют в Школьной футбольной лиге»

Сергей Меликов в ходе Послания Народному Собранию РД подчеркнул, что в республике успешно реализуется региональный спортивный проект «Школьная футбольная лига». 

Сергей Меликов: «Более 250 тысяч детей участвуют в Школьной футбольной лиге»

«Сегодня в республике реализуется проект Российского футбольного союза “Футбол в школу”, продолжается реализация регионального проекта “Школьная футбольная лига”, в который включились сегодня более 300 команд практически со всех муниципалитетов Дагестана с охватом более 250 тысяч детей», – пояснил он.  Он также напомнил, что накануне страна отметила вековой юбилей со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо»: «За эти сто лет “Динамо” воспитало не одно поколение патриотов и защитников нашего Отечества, талантливых спортсменов, мастеров высочайшего класса. Успехи, достигнутые дагестанскими атлетами и командами, представлявшими детско-юношеский и профессиональный спорт, значительны и всегда вызывали глубокое уважение далеко за пределами нашей страны.  Достойно проявили себя дагестанские динамовцы и в самом народном виде спорта – футболе». 

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