Вопросы сохранения многонациональной культуры Дагестана затронул Сергей Меликов в Послании НС РД

В рамках обращения с Посланием НС РД глава республики Сергей Меликов отметил, что Дагестан отличается многонациональной культурой, и обозначил сферу культуры как паспорт народов республики.

«В республике за последние годы построено и отремонтировано 50 домов культуры в разных муниципалитетах Дагестана. Вопросы сохранения и поддержки многонациональной народной культуры, этнокультурной самобытности, нематериального культурного наследия, языкового многообразия нашей республики играют ключевую роль в развитии Дагестана. Они неразрывно связаны с укреплением российской государственности, единства многонационального народа России», – сказал Меликов.

Он подчеркнул, что именно культура должна стать мощным оружием формирования духовности, и напомнил, что Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка» был включен в список получателей грантов Президента России в области культуры и искусства в 2023 году, а в скором времени ожидается торжественное открытие Дома танца ансамбля «Лезгинка».

Также глава обратил внимание на программу социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта», играющую особую роль в воспитании подрастающего поколения в Дагестане.