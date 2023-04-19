Сергей Меликов: «Жители республики хотят жить комфортно, и они это заслужили!»

В рамках послания республиканскому парламенту Глава РД Сергей Меликов поднял один из самых проблемных для жителей вопросов – жилищно-коммунальная сфера, в том числе вопросы электроснабжения и газоснабжения.

По его словам, несмотря на значительные объемы финансирования в прошлом году по линии ПАО «Россети Северный Кавказ», качественного улучшения ситуации с надежностью электроснабжения в Дагестане не произошло. В 2022 году зафиксировано более 3 тысяч аварийных отключений.

«У таких проблем есть объективные объяснения, заключающиеся в многолетнем недофинансировании работ по ремонту и обновлению сетей и оборудования. Иного результата быть не могло. За один год или за два года, когда мы финансируем подготовку к осенне-зимнему периоду, выполнить необходимый объем работ тоже невозможно. Но мы последовательно и методично этим занимаемся», – объяснил глава региона.

Данная ситуация также стала темой обсуждения с Президентом РФ Владимиром Путиным. В прошлом году им были даны соответствующие поручения, которые на сегодняшний день частично уже реализованы.

Еще одна из самых острых проблем жителей – обеспечение качественной питьевой водой. Для решения этой задачи в прошлом году было начато строительство магистрального водовода «Чиркей – Махачкала – Каспийск». Как подчеркнул Сергей Меликов, ввод в эксплуатацию этого объекта кардинально улучшит водоснабжение Махачкалы и Каспийска.

«Считаю таким же важным завершение в текущем году и строительства водовода “Кайтаг – Дербент” для водоснабжения Дербента. Необходимо принять максимально возможные меры для решения проблемы водоснабжения по всей республике, что предусмотрено у нас стратегией экономического развития республики до 2030 года», – отметил он.

В 2022 году приступили к реализации проектов по реконструкции систем теплоснабжения таких городов, как Дагестанские Огни и Кизилюрт. Реконструкция осуществятся за счет Фонда национального благосостояния. Развитию этого направления уделяется приоритетное внимание. В 2023 году предусмотрено строительство и реконструкция 30 крупных объектов коммунальной инфраструктуры.

«Правительство республики до конца года должно обеспечить ввод в эксплуатацию максимального количества объектов из строящихся. При необходимости перераспределяйте средства, переводите их на приоритетные объекты, сконцентрируйте основное внимание на вводных к концу года объектах», – дал соответствующее поручение Сергей Меликов.

Также в прошлом году был осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 101 многоквартирном доме, будет проводиться аналогичная работа и в этом году.

Помимо этого, в республике успешно реализуется партийный проект «Единой России» «Формирование комфортной городской среды». Только в 2022 году по партпроекту было благоустроено 179 территорий. В этом году планируется благоустроить 142 территории.