Как отметил руководитель республики, необходимо окружить заботой людей, потерявших своих близких. В республике делается все возможное, чтобы поддержать их.
Наряду с федеральными мерами предусмотрены дополнительные выплаты, льготы, в том числе – по налогам. Для этих целей c первых дней создан фонд «Все вместе». Недавно Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал Государственный фонд «Защитники Отечества».
«Мы в республике даже с опережением подошли к такому решению, создав Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей. Сейчас мы выстраиваем эту деятельность в соответствии с федеральными решениями», – отметил он.
Кроме того, Дагестан активно осуществляет поддержку фронта. Так, по словам Сергея Меликова, республика суммарно в зону СВО направила более 5 тысяч 180 тонн гуманитарного груза, а с учетом помощи от религиозных объединений и благотворительных фондов – 8,5 тысячи тонн.
«Рассчитываю, что дагестанцы активно подключатся к поставленной задаче. И в помощь фронту будет продолжать так же как и раньше демонстрировать свою сплоченность и самоотверженность. Это один из самых высоких показателей среди регионов», – сказал глава республики в своем послании.
По его словам, такой результат оказался возможен благодаря совместным усилиям жителей республики и это заслуживает высокого признания и благодарности.