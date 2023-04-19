Сергей Меликов: «Дагестан активно осуществляет поддержку фронта»

Глава РД в рамках Послания Народному Собранию республики рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей, а также ветеранов.

Как отметил руководитель республики, необходимо окружить заботой людей, потерявших своих близких. В республике делается все возможное, чтобы поддержать их.

Наряду с федеральными мерами предусмотрены дополнительные выплаты, льготы, в том числе – по налогам. Для этих целей c первых дней создан фонд «Все вместе». Недавно Президент РФ Владимир Путин своим указом образовал Государственный фонд «Защитники Отечества».

«Мы в республике даже с опережением подошли к такому решению, создав Центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей. Сейчас мы выстраиваем эту деятельность в соответствии с федеральными решениями», – отметил он.

Кроме того, Дагестан активно осуществляет поддержку фронта. Так, по словам Сергея Меликова, республика суммарно в зону СВО направила более 5 тысяч 180 тонн гуманитарного груза, а с учетом помощи от религиозных объединений и благотворительных фондов – 8,5 тысячи тонн.

«Рассчитываю, что дагестанцы активно подключатся к поставленной задаче. И в помощь фронту будет продолжать так же как и раньше демонстрировать свою сплоченность и самоотверженность. Это один из самых высоких показателей среди регионов», – сказал глава республики в своем послании.

По его словам, такой результат оказался возможен благодаря совместным усилиям жителей республики и это заслуживает высокого признания и благодарности.