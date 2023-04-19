Сергей Меликов: «В 2023 году планируем открыть 24 детских сада и 13 школ»

«В республике во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти проводится беспрецедентная по своим масштабам работа в этом направлении. Только в 2023 году планируется открытие 24 детских садов и 13 школ, а также проходит капитальный ремонт и оснащение 141 здания на сумму 3,6 млрд рублей», – отметил глава региона. Сергей Меликов подчеркнул, что качественное эффективное образование – это инвестиции в будущее республики, всей страны. Он напомнил, что нынешний год указом президента страны объявлен Годом педагога и наставника: «Наша задача не только привлечь внимание к этой профессии, воздать должное нашим учителям, наставникам, а последовательно принимать меры, направленные на повышение их социального статуса, улучшение технического состояния учреждений образования. А вообще, это логичное продолжение последовательной работы, которая реализуется по всей стране. Именно учителя своим каждодневным трудом вносят важнейший вклад в воспитание патриотизма и ответственности за судьбу Родины. Сегодня на передовой в зоне СВО мужественно защищают интересы государства ребята, воспитанные на высоких примерах любви к родному краю».