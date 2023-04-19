ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка»

Сергей Меликов: «Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка»

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19 апреля, 2023. Среда 12:45
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Сергей Меликов: «Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка»

В своем послании парламенту республики глава Дагестана особое внимание уделил вопросам образования, в частности меняющейся системе современного дополнительного образования. 

Сергей Меликов: «Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка»

«Важнейшая задача современной школы – создание условий для всестороннего развития ребенка. У каждого есть склонности и способности к той или иной области знаний, творчества, практической или спортивной деятельности. Необходимо выявить эти задатки, дать им возможность развиться. Одних уроков для этого недостаточно, поэтому особое внимание сегодня уделяется различным видам внеурочных практик, а также летнему отдыху школьников», – сказал он.  По словам Меликова, в республике для этого работают «Кванториумы», «IT-кубы», Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», создаются новые места дополнительного образования на базе школ.

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