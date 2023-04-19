Сергей Меликов: «Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства республики задействовано около четверти занятых в экономике»

Глава региона Сергей Меликов в ходе Послания Народному Собранию Республики Дагестан отметил, что на сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства республики задействовано около четверти занятых в экономике – это более 315 тысяч человек.

Также глава Дагестана подчеркнул, что в сфере малого и среднего предпринимательства формируется более трети валового регионального продукта Дагестана, активно растет число самозанятых граждан – на сегодняшний день их уже 220 тысяч человек.

В ходе выступления было отмечено, что в рамках нацпроекта в текущем году финансовая помощь будет предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме почти 500 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

«Необходимо продолжить внедрение Регионального экспортного стандарта, в рамках которого обеспечивается участие дагестанских предпринимателей на международных выставках. В мае мы проводим инвестиционный форум в республике, а также готовимся к участию в Кавказской инвестиционной выставке. Это реальная возможность презентовать потенциал Дагестана на самом высоком уровне руководству Правительства России, бизнес-сообществу. Такой случай необходимо использовать в полной мере», – сообщил Сергей Меликов.

Также он добавил, что частные компании, идущие на перепрофилирование производства для того, чтобы поставлять в рамках госзаказа обмундирование и средства индивидуальной защиты, другую продукцию, заслуживают дополнительной поддержки в период проведения СВО, так же, как и те, кто, являясь единственным учредителем или руководителем юридического лица, призван по мобилизации или проходит службу по контракту в зоне боевых действий.

«Попрошу правительство проработать данный вопрос и в ближайшее время внести соответствующие предложения, в том числе по отсрочке уплаты по платежам за аренду недвижимости, земельных участков и другого регионального имущества, субсидированию процентной ставки по кредитам, грантовой поддержке и так далее», – сказал глава РД.