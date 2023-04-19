ЗАМАНА - Под руководством премьер-министра РД прошло обсуждение реализации поручений Сергея Меликова по развитию сельского хозяйства

Под руководством премьер-министра РД прошло обсуждение реализации поручений Сергея Меликова по развитию сельского хозяйства

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19 апреля, 2023. Среда 10:14
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Под руководством премьер-министра РД прошло обсуждение реализации поручений Сергея Меликова по развитию сельского хозяйства
Под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось собрание на тему исполнения протокольных поручений руководителя региона Сергея Меликова, данных в 2022 году. Поручения касались актуальных вопросов стратегического развития агропромышленного комплекса субъекта.
Под руководством премьер-министра РД прошло обсуждение реализации поручений Сергея Меликова по развитию сельского хозяйства

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что в соответствии с протоколами собрания у главы РД и по итогам совещания Совета при Главе региона по развитию агропромышленного комплекса Дагестана Минсельхоз получил 24 поручения.

Отчет по исполнению протокольных поручений подготовил руководитель ведомства Мухтарбий Аджеков.

Он проинформировал, что в минувшем году по поручению Сергея Меликова был обновлен состав Совета при Главе РД по развитию агропромышленного комплекса.

Подробнее материал можно открыть на сайте руководства региона.

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