ЗАМАНА - В дагестанском правительстве приняли ряд кадровых решений

В дагестанском правительстве приняли ряд кадровых решений

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18 апреля, 2023. Вторник 11:20
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В дагестанском правительстве приняли ряд кадровых решений

Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил Жанну Тагирову на должность заместителя главы Миннаца региона. В прошлом она руководила каспийской гимназией №11, а далее работала заместителем главы города.

В дагестанском правительстве приняли ряд кадровых решений

От поста первого заместителя руководителя Минтранса республики освобожден Алибек Алибеков. Данную должность он занимал с конца лета 2022 года.

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