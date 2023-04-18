От поста первого заместителя руководителя Минтранса республики освобожден Алибек Алибеков. Данную должность он занимал с конца лета 2022 года.
В дагестанском правительстве приняли ряд кадровых решений
- Автор Дарья
- 18 апреля, 2023. Вторник 11:20
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил Жанну Тагирову на должность заместителя главы Миннаца региона. В прошлом она руководила каспийской гимназией №11, а далее работала заместителем главы города.
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