ЗАМАНА - Глава Дагестана провел совещание по подготовке к проведению выпускных экзаменов в регионе

Глава Дагестана провел совещание по подготовке к проведению выпускных экзаменов в регионе

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18 апреля, 2023. Вторник 10:27
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Глава Дагестана провел совещание по подготовке к проведению выпускных экзаменов в регионе

В понедельник, 17 апреля, под председательством руководителя региона Сергея Меликова состоялось заседание на тему подготовки государственной итоговой аттестации в регионе в 2023 году.

Глава Дагестана провел совещание по подготовке к проведению выпускных экзаменов в регионе

Собравшиеся обсудили обеспечение объективности и прозрачности проведения экзамена. Много внимания было уделено вопросам безопасности и формированию комфортных условий для детей.

Предваряя обсуждение, Меликов прокомментировал успехи выпускниц из Дагестана на Всероссийской олимпиаде школьников.

Стоит напомнить, что выпускницы Айшат Магомедова и Патимат Самедова выиграли призовые места на престижном интеллектуальном конкурсе.

«За последние несколько дней прошли важные события для нашей системы образования – две дагестанские девочки выиграли престижные конкурсы всероссийского уровня. Это показывает, что мы научились видеть перспективу в нашем молодом поколении и формировать условия для ее развития», – высказался Меликов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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