ЗАМАНА - Премьер-министр РД провел совещание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

Премьер-министр РД провел совещание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

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18 апреля, 2023. Вторник 09:33
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Премьер-министр РД провел совещание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики Дагестана состоялось вчера, 17 апреля, под председательством главы кабинета министров региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Премьер-министр РД провел совещание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона

Участники заседания рассмотрели два вопроса: результаты прохождения осенне-зимнего периода 2022–2023 годов и программы подготовки к ОЗП 2023–2024 годов и исполнение законодательства в части эффективной реализации требований и оперативности ведения в электронном виде списка недобросовестных участников закупок, поставщиков.

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что по причине высокого уровня износа оборудования, а также наличия большого числа бесхозных сетей и роста потребления в январе, в самый холодный месяц зимы, жители Дагестана по нескольку дней пребывали без электроснабжения, тепла и горячей воды.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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