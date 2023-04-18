Участники заседания рассмотрели два вопроса: результаты прохождения осенне-зимнего периода 2022–2023 годов и программы подготовки к ОЗП 2023–2024 годов и исполнение законодательства в части эффективной реализации требований и оперативности ведения в электронном виде списка недобросовестных участников закупок, поставщиков.

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что по причине высокого уровня износа оборудования, а также наличия большого числа бесхозных сетей и роста потребления в январе, в самый холодный месяц зимы, жители Дагестана по нескольку дней пребывали без электроснабжения, тепла и горячей воды.

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