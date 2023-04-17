Начиная обсуждение, Абдулмуслимов озвучил, что за минувший год району удалось достигнуть некоторых результатов в социально-экономическом развитии, но нынешние показатели можно назвать лишь достаточно скромными.

«Район находится на равнинной зоне северного Дагестана, где сельское хозяйство является жизненно-важной областью экономики. Животноводство занимает ключевую его долю — около 80 процентов. В районе насчитывается более 30 000 голов КРС, овец и коз – более 319 000 голов. За минувший год фиксируется небольшой рост поголовья. Общая площадь сельхозугодий 246 000 га. Сев озимых культур осуществлен на площади 9100 га или 101,1 %. Обеспеченность техникой недостаточная, всего 9 процентов», — выступил глава кабмина республики.

Перспективным направлением премьер обозначил развитие хлопководства и усиление инвестполитики.

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