Султан Хамзаев: «Послание Главы РД должно простимулировать чиновников еще качественнее и эффективнее выполнять свои обязанности»

«Послание Главы Дагестана – всегда ожидаемое событие в социально-экономической, политической жизни республики. Очень важна смысловая нагрузка. Послание – это не отчет. Послание – взгляд на то, что сделано, и на то, что надо сделать.

Есть стратегический план на период до 5-7 лет и фактический – то, что нужно сделать буквально “завтра” в этом и следующем году. Зная Сергея Алимовича, я уверен: постановка задач будет комплексной, что затронет все сферы жизни республики. Именно так выстраивается работа в регионах.

Из успехов Дагестана можно выделить то, что отмечают буквально все: поддержка участников СВО и членов их семей, когда работа выстраивается буквально “от души”, адресно. В ответственное для страны время наша республика всегда выделялась своим патриотизмом и силой духа.

Тема туризма – как экономическая “точка роста” региона. Социальная поддержка со стороны федерального центра: в регионе строится большое количество социальных объектов, школ, детских садов. Самое время поговорить о должном контроле за строительством, роли и задачах тех, кто призван участвовать в этих процессах на разных этапах.

Я уверен, Послание Главы Дагестана должно простимулировать чиновников еще качественнее и эффективнее выполнять свои обязанности на ответственных должностях», – сказал Султан Хамзаев.