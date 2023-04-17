ЗАМАНА - Премьер-министр региона запустил процесс выращивания хлопка в Ногайском районе

Премьер-министр региона запустил процесс выращивания хлопка в Ногайском районе

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17 апреля, 2023. Понедельник 11:12
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Премьер-министр региона запустил процесс выращивания хлопка в Ногайском районе
Вчера, 16 апреля, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов совершил визит в населенный пункт Ногайского района Кунбатар, где в воскресенье аграрии начали посев хлопка.
Премьер-министр региона запустил процесс выращивания хлопка в Ногайском районе

Тут фермеры КФХ «Лашын» планируют посев хлопчатника на площади 50 га. 

Как сообщил начальник КФХ «Лашын» Мурзадин Карамурзаев, планы по развитию хлопководства в республике реализовались благодаря тому, что несколько лет назад будучи руководителем Минсельхоза Абдулмуслим Абдулмуслимов поддержал авторов идеи. В результате после осуществленных экспериментов получилось вывести собственные саженцы, которые сегодня будут посажены в крупных объемах.

Премьер озвучил, в 2018 году было принято решение дать старт выращиванию хлопчатника в регионе, так как в нем имеются необходимые климатические условия.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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