В начале обсуждения он озвучил, что Сулейман-Стальский район всегда был знаменит своими крепкими организаторами-хозяйственниками.

«Сельским хозяйством тут занимаются несколько десятков сельскохозяйственных организаций, больше 13 000 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, в которых работает более 37 000 граждан. А общая площадь сельхозугодий составляет 33600 га, в том числе 6800 га орошаемых земель.

Хочу подчеркнуть высокий процент вовлеченности пашни в оборот – более 98 процентов, почти вся земля под пашней в районе работает. В последние несколько лет в районе активно проходит закладка садов. В целом из всех заложенных садов в регионе в минувшем году порядка 90 процентов были заложены как раз на территории Сулейман-Стальского района.

В данный момент площадь садов во всех категориях хозяйств составляет более 5600 гектар. В первую очередь, это, конечно, результат серьезной системной работы по привлечению инвестиций», — выступил премьер.

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