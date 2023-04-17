ЗАМАНА - Сулейман-Стальский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал

Сулейман-Стальский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал

Автор
17 апреля, 2023. Понедельник 08:32
|||
Сулейман-Стальский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал
В Сулейман-Стальский район прибыл с визитом по работе глава кабинета министров Дагестана Абдумуслим Абдулмуслимова, где он провел собрание на тему социально-экономического развития муниципалитета.
Сулейман-Стальский район вошел в число лидеров среди муниципалитетов по темпам роста объема инвестиций в основной капитал

В начале обсуждения он озвучил, что Сулейман-Стальский район всегда был знаменит своими крепкими организаторами-хозяйственниками.

«Сельским хозяйством тут занимаются несколько десятков сельскохозяйственных организаций, больше 13 000 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, в которых работает более 37 000 граждан. А общая площадь сельхозугодий составляет 33600 га, в том числе 6800 га орошаемых земель.

Хочу подчеркнуть высокий процент вовлеченности пашни в оборот – более 98 процентов, почти вся земля под пашней в районе работает. В последние несколько лет в районе активно проходит закладка садов. В целом из всех заложенных садов в регионе в минувшем году порядка 90 процентов были заложены как раз на территории Сулейман-Стальского района. 

В данный момент площадь садов во всех категориях хозяйств составляет более 5600 гектар. В первую очередь, это, конечно, результат серьезной системной работы по привлечению инвестиций», — выступил премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 44 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top