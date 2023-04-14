Начиная обсуждение, Телякавов озвучил, что следуя созданной «дорожной карте» в срок до 1 сентября нынешнего года в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», а также Республиканской инвестпрограммы и комплексного развития сельских территорий в регионе планируется лицензирование и открытие девяти образовательных учреждений на 4040 ученических мест и 20 детсадов на 3320 мест.

Как рассказал вице-премьер Дагестана, при правильном подходе ответственных лиц, часть детских садов откроют свои двери уже в День защиты детей, 1 июня.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.