Стоит напомнить, что по заданию Главы Дагестана Сергея Меликова были созданы 5 зональных рабочих команд по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики — Центральная, Северная, Горная, Южная и по городу Махачкала.

В команды входят лидеры органов власти, ресурсоснабжающих компаний, налоговой службы, государственной инспекции по труду, специалисты банковских структур и другие.

Руководят рабочими группами вице-премьеры и руководители ведомств, так, зональную рабочую группу по Махачкале возглавит Руслан Алиев,

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.