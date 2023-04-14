Стоит заметить, что учебное заведение на 308 ученических является одним из основных объектов в рамках подготовки к 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, обозначенных Сергеем Меликовым. Заур Аскендеров вместе с правительственной делегацией осмотрел территорию образовательного учреждения и поговорил с сотрудником подрядной компании. Было озвучено, что строительные работы стартовали в 2021 году, все работы должны завершиться к новому учебному году. В данный момент работы осуществлены почти на 70%.
Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района
- Автор Дарья
- 14 апреля, 2023. Пятница 09:42
Председатель парламента Дагестана Заур Аскендеров с рабочим визитом прибыл в Хунзахский район, где ознакомился с процессом возведения школы в селе Арани.
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