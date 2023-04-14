ЗАМАНА - Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района

Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района

Автор
14 апреля, 2023. Пятница 09:42
|||
Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района

Председатель парламента Дагестана Заур Аскендеров с рабочим визитом прибыл в Хунзахский район, где ознакомился с процессом возведения школы в селе Арани.

Заур Аскендеров ознакомился с ходом строительства школы в селе Арани Хунзахского района

Стоит заметить, что учебное заведение на 308 ученических является одним из основных объектов в рамках подготовки к 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, обозначенных Сергеем Меликовым. Заур Аскендеров вместе с правительственной делегацией осмотрел территорию образовательного учреждения и поговорил с сотрудником подрядной компании. Было озвучено, что строительные работы стартовали в 2021 году, все работы должны завершиться к новому учебному году. В данный момент работы осуществлены почти на 70%.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top