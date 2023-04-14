Председатель парламента Заур Аскендеров осмотрел дом-музей Гамзата Цадасы

Далее с правительственной делегацией он отправился в дом-музей Гамзата Цадасы. Руководительница музея Айшат Патахова рассказала прибывшим о жизни и творчестве Расула Гамзатова и его отца Гамзата Цадасы, провела экскурсию по дому, в котором жили великие поэты, и поделилась некоторыми интересными фактами из жизни творческой семьи. В данный момент в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Расула Гамзатова в доме-музее проходит капремонт. Гости ознакомились с осуществленной работой. Было озвучено, что уже завершился первый этап, в соответствии с которым была заменена крыша и проведена реконструкция первого этажа дома.