Начиная обсуждение, премьер озвучил, что в нынешней сложной внешнеполитической обстановке в стране значимость объективного, качественного и оперативного информационного сопровождения деятельности органов исполнительной власти заметно возрастает.

«Сегодня у нас есть все возможности, чтобы донести до жителей республики достоверную информацию о социально-экономических преобразованиях и общественно значимых проектах, важных политических, спортивных, культурных и других событиях. В Дагестане издаются 14 республиканских газет, которые недавно объединены в «Этномедиахолдинг», работают три телерадиокомпании. В муниципалитетах издаются местные газеты, функционируют телестудии, пресс-службы, ведутся сайты и социальные сети.

Необходимо, чтобы люди – и в самой республике, и за ее пределами доверяли тому, что публикуется на официальных ресурсах, тому, о чем говорят представители власти и специалисты. А у нас некоторая часть населения до сих пор больше доверяет так называемым «экспертам» и различного рода провокаторам из социальных сетей.

Подобную ситуацию мы наблюдали во время пандемии коронавирусной инфекции. Были попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку во время проведения частичной мобилизации, много фейков до сих пор гуляет про вакцинацию, их число, надо признать, не уменьшается. И во многом это обусловлено нашей недостаточной активностью по противодействию подобным явлениям.

В таких условиях особенно важно, чтобы люди своевременно получали достоверную информацию о тех или иных событиях, и ключевую роль здесь должны сыграть именно органы власти и СМИ.

Поэтому сегодня необходимо повышать качество публикуемых материалов, эффективность процесса взаимодействия органов исполнительной власти, представителей средств массовой информации», — выступил премьер.