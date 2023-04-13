ЗАМАНА - Министр цифрового развития разъяснил положения закона по цифровизации воинского учета

Министр цифрового развития разъяснил положения закона по цифровизации воинского учета

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13 апреля, 2023. Четверг 10:22
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Министр цифрового развития разъяснил положения закона по цифровизации воинского учета

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что законопроект о военном учете предполагает автоматическую постановку на воинский учет без необходимости очной явки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр цифрового развития разъяснил положения закона по цифровизации воинского учета

Накануне Госдума РФ приняла закон по созданию единого реестра военнообязанных, а также по вводу электронных повесток. Согласно ему, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. При этом данную процедуру теперь можно выполнить через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры.

По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, инициатива связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, и предполагает модернизацию системы воинского учета. Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета Владимир Путин подписал в конце ноября.

«Если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учет. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет без необходимости очной явки», – написал Шадаев в одном из telegram-чатов российской IT-отрасли.

Он добавил, что после фиксации принятого решения в реестре информация, когда и где человек поставлен на учет, появится у пользователя в «личном кабинете» на портале «Госуслуги». При этом от пользователя потребуется только отследить изменения на портале и, если вдруг данные не обновятся, написать запрос.

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