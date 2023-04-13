ЗАМАНА - Максим Владимиров провел собрание на тему исполнения поручений Президента РФ в Дагестане

Максим Владимиров провел собрание на тему исполнения поручений Президента РФ в Дагестане

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13 апреля, 2023. Четверг 10:11
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Максим Владимиров провел собрание на тему исполнения поручений Президента РФ в Дагестане
В доме дагестанского правительства под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максима Владимирова прошло заседание по вопросам исполнения поручений Президента России.
Максим Владимиров провел собрание на тему исполнения поручений Президента РФ в Дагестане

В собрании поучаствовали вице-премьеры региона Манвел Мажонц и Абдурахман Махмудов, главный федеральный инспектор по Дагестану аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО Александр Степанов, а также лидеры профильных министерств и ведомств.

В повестку заседания вошло несколько вопросов, например, о выполнении республиканской программы по осуществлению капремонта общего имущества в многоквартирных домах и реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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