Как озвучил премьер, несмотря на объективные проблемы, в 2022 году в регионе получилось обеспечить положительную динамику ключевых макроэкономических показателей.

«Основной вклад в экономический рост пришел от промышленности и торговли. Они показали неплохой рост, даже выше планируемого: 8,5 и 1,5 процента соответственно. Много внимания уделялось мерам поддержки реального сектора экономики и жителей. Бизнес получил налоговые льготы и преференции, льготные займы и кредиты. Почти до минимальных значений доведены ставки налогов для малого бизнеса. До россиян своевременно доводятся социальные выплаты и иные меры поддержки, получилось удержать под контролем ситуацию на рынке труда, сохранить уровень общей безработицы в границах 12 процентов», — выступил Абдулмуслимов.

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