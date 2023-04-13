ЗАМАНА - Производство комплектующих для обуви наладили в Дагестане в рамках импортозамещения

Производство комплектующих для обуви наладили в Дагестане в рамках импортозамещения

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13 апреля, 2023. Четверг 09:44
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Производство комплектующих для обуви наладили в Дагестане в рамках импортозамещения
Итоги социально-экономического развития республики за минувший год и исполнения регионального бюджета за прошлый финансовый год обсудили на заседании регионального руководства вчера, 11 апреля, под председательством главы кабинета министров республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Производство комплектующих для обуви наладили в Дагестане в рамках импортозамещения

Как озвучил премьер, несмотря на объективные проблемы, в 2022 году в регионе получилось обеспечить положительную динамику ключевых макроэкономических показателей.

«Основной вклад в экономический рост пришел от промышленности и торговли. Они показали неплохой рост, даже выше планируемого: 8,5 и 1,5 процента соответственно. Много внимания уделялось мерам поддержки реального сектора экономики и жителей. Бизнес получил налоговые льготы и преференции, льготные займы и кредиты. Почти до минимальных значений доведены ставки налогов для малого бизнеса. До россиян своевременно доводятся социальные выплаты и иные меры поддержки, получилось удержать под контролем ситуацию на рынке труда, сохранить уровень общей безработицы в границах 12 процентов», — выступил Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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