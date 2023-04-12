ЗАМАНА - Тему обращения с ТКО обсудили на заседании рабочей команды в Минприроды РД

Тему обращения с ТКО обсудили на заседании рабочей команды в Минприроды РД

Автор
12 апреля, 2023. Среда 11:27
|||
Тему обращения с ТКО обсудили на заседании рабочей команды в Минприроды РД
В Минприроды Дагестана под руководством вице-премьера региона Наримана Абдулмуталибова прошло собрание рабочей команды по реализации основных мероприятий дорожной карты в области обращения с ТКО.
Тему обращения с ТКО обсудили на заседании рабочей команды в Минприроды РД

Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца нынешнего года планируется рекультивировать 4 объекта нелегальных свалок в следующих городах: Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и Южно-Сухокумск.

«Подписана «дорожная карта» по формированию инфраструктуры, требуемой для работы объектов обращения с ТКО, создание и эксплуатация которых предусмотрена концессионными соглашениями, подписанными между региональным правительством и Республиканским экологическим оператором».

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top