Начиная обсуждение, вице-премьер озвучил, что в рамках федерального проекта «Чистая страна» до конца нынешнего года планируется рекультивировать 4 объекта нелегальных свалок в следующих городах: Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск и Южно-Сухокумск.

«Подписана «дорожная карта» по формированию инфраструктуры, требуемой для работы объектов обращения с ТКО, создание и эксплуатация которых предусмотрена концессионными соглашениями, подписанными между региональным правительством и Республиканским экологическим оператором».

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