В рамках экскурсии по организации вице-премьеру показали существующие в арсенале предприятия мощности по приемке, сортировке, шоковой заморозке порядка 170 тонн в сутки.

Как сообщила заместительница начальника Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова, «Союзрыбпром» является одним из самых больших предприятий рыбохозяйственного комплекса региона. Произведенная рыбная продукция реализуется в основном за пределами региона, при этом в бюджет Дагестана каждый год поступает более 6 миллионов рублей налоговых отчислений.

Ознакомившись с работой организации, Абдулмуталибов озвучил, что правительством региона осуществляется работа и принимаются необходимые меры по улучшению инвестклимата и привлечению крупных инвесторов в область АПК, в том числе в рыбную сферу.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.