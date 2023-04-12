ЗАМАНА - Премьер-министр РД и губернатор Астраханской области обсудили сотрудничество субъектов

Премьер-министр РД и губернатор Астраханской области обсудили сотрудничество субъектов

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12 апреля, 2023. Среда 10:24
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Премьер-министр РД и губернатор Астраханской области обсудили сотрудничество субъектов
Вчера, 11 апреля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Премьер-министр РД и губернатор Астраханской области обсудили сотрудничество субъектов

Участники встречи обсудили тему итогов прошедшего международного мотопробега «Каспий — море дружбы» и взаимодействие между регионами в сфере социально-экономического развития.

Губернатор Астраханской области сообщил, что маршрут был спланирован так, чтобы он пролегал через все прибрежные территории Каспия: за 10 дней колонна мотоциклистов успела побывать в Казахстане, Туркменистане, Иране и Азербайджане. 

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что взаимодействие между Дагестаном и Астраханской областью налажено еще с 1997 года, когда было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между субъектами.

«Но столько лет уже минуло, в 2023 году в рамках будущего XXVI Петербургского международного экономического форума нам необходимо его актуализировать, внести изменения с учетом сегодняшних обстоятельств.

Я, как представитель прежде всего аграрного сектора, хочу поблагодарить ваших аграриев, которые в сложный для нас коронавирусный период помогли нам в части обеспечения овощами. У нас был такой межсезонный дефицит и первыми, кто отозвался, стали астраханцы», — выступил премьер.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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