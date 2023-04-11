Игорь Бабушкин: «Своим мотопробегом мы подтвердили, что Каспий – море дружбы»

Сойдя с мотоцикла, Игорь Бабушкин поделился своими впечатлениями о мотопробеге:

«Впечатления потрясающие. Свершился тот замысел, о котором мы мечтали, преодолели почти 5 000 км. Нам осталось около 500 км до Астрахани. Мы в течение 10 дней проехали по территории Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Везде нас очень радушно встречали. Нам удались и деловые контакты, которые, надеюсь, послужат основой будущих добрых отношений России с Прикаспийским сообществом. Сегодня мы рады оказаться на гостеприимной земле Дагестана. Спасибо огромное за такой радушный прием. Уверен, что такое сотрудничество и такое содружество на территории Каспия – это основа будущих наших успехов. Неслучайно мотопробег имеет название “Каспий – море дружбы”. Мы своим пробегом это ощутили и подтвердили».