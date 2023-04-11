Заместитель главы Минздрава Дагестана: "Самое высокое число случаев кори зафиксировано в возрастной группе от 3 до 6 лет — это 32%"

Подробный доклад на тему подготовила заместитель главы Минздрава Дагестана Раиса Шахсинова, рассказавшая, что за минувший год ведомство смогло добиться определенной стабилизации эпидемической ситуации в регионе, связанной с COVID-19.

«Но все еще эпидемический процесс по таким управляемым инфекциям, как COVID-19, эпидемический паротит, коклюш, столбняк, корь и грипп поддерживается за счет непривитых граждан, на долю которых приходится 80,5 процентов болеющих.

Шахсинова добавила, что рост заболеваемостью корью был зарегистрирован в декабре прошлого года, и он продолжается по сегодняшний день.

«За весь минувший год было зарегистрировано всего лишь 5 случаев кори, а с начала нынешнего года зафиксировано 277 случаев с подозрением на корь, из которых 91,3 процента — дети. Из 253 больного ребенка у 106 заболевших диагноз был подтверждён лабораторно. Самое высокое число случаев зафиксировано в возрастной группе от 3 до 6 лет — это 32 процента», — рассказала она.