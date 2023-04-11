ЗАМАНА - Собрание оперативного штаба состоялось в дагестанском правительстве

Собрание оперативного штаба состоялось в дагестанском правительстве

Автор
11 апреля, 2023. Вторник 08:10
|||
Собрание оперативного штаба состоялось в дагестанском правительстве
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики состоялось вчера, 10 апреля, под руководством главы кабинета министров региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Собрание оперативного штаба состоялось в дагестанском правительстве

В процессе совещания собравшиеся обсудили следующие темы: принимаемые меры по защите детей от вирусных болезней, возведение и реализацию капитального ремонта социальных объектов, осуществление весенне-полевых работ и так далее.

Начиная обсуждение, премьер озвучил, что младенческая смертность является одним из основных индикаторов уровня социально-экономического и культурного благополучия граждан и эффективности сферы здравоохранения.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top