ЗАМАНА - В Дагестане объявили итоги масштабного конкурса педагогического мастерства «Учитель года Республики Дагестан – 2023»

В Дагестане объявили итоги масштабного конкурса педагогического мастерства «Учитель года Республики Дагестан – 2023»

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10 апреля, 2023. Понедельник 09:10
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В Дагестане объявили итоги масштабного конкурса педагогического мастерства «Учитель года Республики Дагестан – 2023»

В субботу, 8 апреля, вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов поучаствовал в торжественной церемонии закрытия республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023».

В Дагестане объявили итоги масштабного конкурса педагогического мастерства «Учитель года Республики Дагестан – 2023»

Мероприятие стартовало с выступления детских творческих коллективов, художественных ансамблей и народных артистов, подготовивших для зрителей красочную концертную программу.

Далее с поздравительной речью перед учителями выступил Муслим Телякавов и от лица правительства региона поприветствовал всех гостей.

Так, по итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023» абсолютным победителем стал учитель образовательного центра «Развитие» города Махачкала - Шаулов Алексей Валерьевич. Он представит регион на федеральном этапе конкурса «Учитель года России - 2023».

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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