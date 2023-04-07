Табасаранский район подпишет договор о побратимстве с муниципалитетом Новосибирской области

Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников в рамках расширения взаимодействия с партнёрами из туристической отрасли провел встречу с главой Табасаранского района Магомедом Курбановым и вице-президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Натальей Осиповой.

На площадке V Сибирского туристического форума, который проходит с 5 по 7 апреля в Экспоцентре Новосибирска, стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в сфере туризма, возможности реализации совместных проектов и проведения мероприятий.

Договорились о том, что Табасаранский район подпишет соглашение о побратимстве с одним из муниципалитетов Новосибирской области. В рамках этого соглашения муниципалитеты будут взаимодействовать в сфере туризма, спорта, культуры, в частности для развития дружественных связей будет проводиться культурный и спортивный обмен среди молодежи.

В завершение мероприятия Магомед Курбанов презентовал Председателю Исполкома МАСС табасаранскую сувенирную продукцию.