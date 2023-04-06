ЗАМАНА - Росрыболовство поддержит Дагестан в восстановлении гидрологического режима Ачикольской системы озер

Росрыболовство поддержит Дагестан в восстановлении гидрологического режима Ачикольской системы озер

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06 апреля, 2023. Четверг 10:51
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Росрыболовство поддержит Дагестан в восстановлении гидрологического режима Ачикольской системы озер
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 5 апреля, в рамках рабочего визита в Москву встретился с начальником Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым.
Росрыболовство поддержит Дагестан в восстановлении гидрологического режима Ачикольской системы озер

На встрече они обсудили следующие вопросы: развитие рыбохозяйственного комплекса Дагестана, возможность оказания поддержки со стороны федерального ведомства и цели, которые должно решить дагестанское правительство. 

Так, стороны обсудили производство и переработку кильки, наличие запасов рыбы в акватории республиканского побережья Каспийского моря.

Далее они рассмотрели вопрос стабильного водообеспечения Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов (Ачикольские системы озер). 

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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