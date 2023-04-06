На встрече они обсудили следующие вопросы: развитие рыбохозяйственного комплекса Дагестана, возможность оказания поддержки со стороны федерального ведомства и цели, которые должно решить дагестанское правительство.

Так, стороны обсудили производство и переработку кильки, наличие запасов рыбы в акватории республиканского побережья Каспийского моря.

Далее они рассмотрели вопрос стабильного водообеспечения Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов (Ачикольские системы озер).

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.