В начале правительственная делегация посетила строительную площадку Хамавюртовской школы на 502 ученических места, которая строится в рамках реализации нацпроекта «Образование». В проекте предусмотрена просторная территория для торжественных построений и сбора детей, учебно-опытная зона, творческие площадки для младших и старших классов, а также школьный стадион с мини-футбольным поле. В общем проектная стоимость школы составляет более 400 миллионов рублей.

Далее они осмотрели строящуюся школу на 804 человека в селе Солнечное. Телякавов изучил на месте все вопросы, которые появляются по мере ее возведения и поговорил со строителями.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.