ЗАМАНА - В День защиты детей два новых детских сада откроются в Хасавюртовском районе и в Хасавюрте

В День защиты детей два новых детских сада откроются в Хасавюртовском районе и в Хасавюрте

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06 апреля, 2023. Четверг 09:15
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В День защиты детей два новых детских сада откроются в Хасавюртовском районе и в Хасавюрте
4 апреля вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов проконтролировал процесс возведения объектов образования в Хасавюртовском районе и в Хасавюрте.
В День защиты детей два новых детских сада откроются в Хасавюртовском районе и в Хасавюрте

В начале правительственная делегация посетила строительную площадку Хамавюртовской школы на 502 ученических места, которая строится в рамках реализации нацпроекта «Образование». В проекте предусмотрена просторная территория для торжественных построений и сбора детей, учебно-опытная зона, творческие площадки для младших и старших классов, а также школьный стадион с мини-футбольным поле. В общем проектная стоимость школы составляет более 400 миллионов рублей.

Далее они осмотрели строящуюся школу на 804 человека в селе Солнечное. Телякавов изучил на месте все вопросы, которые появляются по мере ее возведения и поговорил со строителями.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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