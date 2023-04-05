ЗАМАНА - Премьер-министр региона поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах

Премьер-министр региона поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах

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05 апреля, 2023. Среда 15:36
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Премьер-министр региона поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах
Глава кабмина республики поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах.
Премьер-министр региона поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах
Уважаемые представители иудейской общины Дагестана! От всей души поздравляю вас с праздником Песах!  
Этот праздник символизирует высокие нравственные ценности, стремление к свободе, добру и милосердию. В эти дни верующие обращаются к истокам культурного, духовного наследия иудаизма, которые основаны на вечных идеалах справедливости, миролюбия и терпимости, заботы о ближнем.
Дагестан – регион, в котором всегда в дружбе и добрососедстве жили представители многих народов и культур. Патриотизм и сплочённость граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют нашу многонациональную республику.
В этот праздничный день желаю всем последователям иудаизма крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, мира и добра!
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