ЗАМАНА - Президент России выступит с речью по внешнеполитической тематике

Президент России выступит с речью по внешнеполитической тематике

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05 апреля, 2023. Среда 13:48
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Президент России выступит с речью по внешнеполитической тематике

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с объемным обращением по внешнеполитической тематике на церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов, проинформировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Президент России выступит с речью по внешнеполитической тематике

Выступление начнется в 15:00 по московскому времени.

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