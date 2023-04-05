В селе Джульджаг Табасаранского района построят новую школу

Проект общеобразовательной организации с. Джульджаг на 300 ученических мест прошел госэкспертизу. Средства на строительство школы заложены на 2025 год.

Учебное заведение общей площадью более 8 тысяч квадратных метров будет состоять из 5 блоков: два учебных корпуса для начальной школы и старшеклассников, актовый зал, спортзал, пищеблок. Сейчас школьники села учатся в здании, построенном в 60-е годы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Магомед Курбанов. «Наша задача – обеспечивать и создавать условия для образования, строить хорошие новые школы, спортивные сооружения. В этом направлении работы администрация прикладывает без преувеличения огромные усилия»,- подчеркнул он.

На сегодняшний день в Табасаранском районе строятся школы на 500 ученических мест в с. Хурик и на 100 мест в с. Туруф в рамках госпрограммы «Развитие образования». Строительство Туруфской школы по плану завершат уже в этом году, а Хурикскую СОШ планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.