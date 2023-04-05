Мухтарбий Аджеков: «Господдержка АПК Дагестана в 2023 году составила более 2,5 млрд рублей»

4 апреля на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков рассказал о достигнутых в АПК региона положительных результатах за 2022 год и задачах на будущий 2023 год.

Так, по словам министра, за истекший год объем валовой продукции сельского хозяйства в республике достиг 186,4 млрд рублей при индексе производства 101%.

«В 2022 году на поддержку АПК республики было выделено 2094,2 млн рублей бюджетных средств. Освоение составило около 100%. Получателями господдержки стали более 1,3 тыс. сельхозпроизводителей республики. В целом государственная поддержка АПК республики на 2023 год утверждена в сумме более 2,5 млрд рублей», – рассказал Аджеков.

Руководитель ведомства также сообщил, что по итогам 2022 года объем налоговых поступлений от АПК в консолидированный бюджет республики превысил прошлогодние показатели на 7,8%, было создано 4655 рабочих мест. Финансовые результаты хозяйственной деятельности сельхозорганизаций заметно улучшились – рентабельность достигла 20,9%, удельный вес прибыльных сельхозпредприятий составил 97,3%. Министр отметил также, что в прошлом году аграриями республики было закуплено 309 единиц сельхозтехники, что составляет 109% к 2021 году. Общая стоимость закупленной техники составляет 668 млн рублей.

«В 2023 году ставится задача доведения объема закупок сельхозтехники до 750 млн рублей и дальнейшего развития сети МТС», – сообщил министр.

Кроме этого, Мухтарбий Аджеков рассказал, что в 2022 году в республике реализованы 17 проектов в сфере мелиорации, которые прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России. Вовлечены в оборот 983 га выбывших сельхозугодий за счет проведения культуртехнических работ, на 1800 га проведены фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, и на 123 га проведены гидромелиоративные мероприятия.

«На 2023 год ставится задача не снижать темпы развития мелиорации. И здесь для нашей республики выделены средства федерального бюджета в сумме 304 млн рублей на реализацию 62 проектов, из которых 13 проектов – на выполнение фитомелиоративных мероприятий по закреплению песков на площади 4153 га проектной стоимостью более 60 млн рублей», – сказал Мухтарбий Аджеков.

По его словам, в течение года была проведена активная работа по развитию сельского хозяйства региона. Были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на повышение урожайности и качества сельхозпродукции, улучшение условий для животноводства, а также на совершенствование инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции и ее продвижения.

«Итоги деятельности Минсельхозпрода Дагестана в 2022 году показывают рост эффективности сельскохозяйственного производства и успешную реализацию государственных программ по развитию региона. Министерство продолжает работать над повышением качества жизни жителей сельских территорий, а также увеличением экспортного потенциала региона», – сказал Аджеков.

Более подробно о деятельности аграрного ведомства можно узнать из видеоматериала.