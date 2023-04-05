Сергей Меликов провел заседание Совета по координации деятельности контролирующих органов

Во вторник, 4 апреля, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной области.

Собравшиеся обсудили темы эффективного и целевого использования бюджетных средств. В том числе речь шла об обеспечении соблюдения законодательства в области закупок и реализации мер, нацеленных на поддержку бизнеса и снижение административной нагрузки на него.

На собрании представители контролирующих и правоохранительных органов рассказали о работе, осуществленной за 2022 год, и предпринимаемых мерах по возмещению ущерба.

В прошлом году Счетной палатой, Службой государственного финансового контроля и Управлением федерального казначейства по республике осуществлено 403 контрольных мероприятия.

Как заявил руководитель Контрольного управления Главы Дагестана Темирлан Шабанов, в 2022 году фиксируется рост относительно 2021 года объемов восстановленных бюджетных средств, использованных с нарушениями, на 63,5 процента.

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