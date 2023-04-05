ЗАМАНА - Глава Дагестана поручил в течение недели принять решение по ФАПу в селе Ассаб

Глава Дагестана поручил в течение недели принять решение по ФАПу в селе Ассаб

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05 апреля, 2023. Среда 08:45
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Глава Дагестана поручил в течение недели принять решение по ФАПу в селе Ассаб

Руководитель РД Сергей Меликов поручил главе кабмина региона в течение недели принять решение по ФАПу в селе Ассаб Шамильского района, информирует telegram-канал Администрации Главы Дагестана.

Глава Дагестана поручил в течение недели принять решение по ФАПу в селе Ассаб

Возведение фельдшерско-акушерского пункта стартовало еще в 2016 году. На сегодняшний день все работы остановлены, а объект в работу не введен. 

Как заявила глава Минздрава республики Татьяна Беляева, ФАП строился с различными нарушениями – не завершены отделочные работы, нет оборудования, не подключены коммуникации. В подобном состоянии ЦРБ Шамильского района принять на баланс объект не в праве.

«Такие объекты необходимо доводить до конца, в них нуждаются граждане. Люди должны понимать, когда конкретно начнет работу ФАП», – озвучил Меликов.

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