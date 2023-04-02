Депутат Госдумы от «Единой России» Джамаладин Гасанов провел приём граждан в Региональной общественной приемной Партии

«…Региональная неделя – это огромное количество различных мероприятий и встреч. Много времени приходится уделять проблемам и вопросам, связанным с полномочиями и компетенциями моего профильного комитета по энергетике. Но что касается приема граждан и защиты их интересов, то это одно из основных направлений в моей работе и приоритет народной программы "Единой России"» – отметил Гасанов Джамаладин Набиевич.

И на этот раз, на прием к депутату записались жители из разных муниципальных образований его избирательного округа. А это в основном жители горных и высокогорных районов Республики Дагестан. Проблемы граждан затрагивали различные сферы жизнедеятельности: вопросы социального обеспечения, проблемы ЖКХ, газификации, энергообеспечения, муниципалитетов республики и еще многие другие вопросы.

Глава сельского совета «Хиндахский» Тляратинского района Катиев Султанмагомед Газиевич обратился с жалобой на неудовлетворительное состояние и темпы работ по газификации населенного пункта «Каратюбе» находящегося в отгонной зоне животноводства на территории Бабаюртовского района.

Его земляк Хайбулаев Асхабали Асхабалиевич житель с.Хамар Тляратинского района попросил разобраться с вопросом выплаты дивидендов по его акциям, которые находятся в КГ «Энерготрансбанк».

С просьбой ускорить получение технических средств реабилитации к депутату обратились жительница Чародинского района Магомедова Патимат Магомедовна и Ахмедова Наида Аюповна из города Хасавюрта. А инвалид 2 группы Шарипова Хурулэн Ибрагимовна попросила оказать содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение.

Ускорить получение сертификата на улучшение жилищных условий попросил ветеран боевых действий-инвалид первой группы Магомедов Гаджимурад Джамалудинович из с.Леваши Левашинского района.

Жительница Ахвахского района с с.Изано Сердилаева Пари Калхановна просит оказать содействие в получении квоты для проведения хирургической операции за пределами республики Дагестан. От имени жителей с.Межгуль и с.Зильдик Хивского района к депутату Гасанову обратились Гаджимагомедов Сиражутдин Магомедович и Джалилов Алаверды, они попросили депутата оказать содействие в установке бетонных ограждений по краю обрыва на одном их участков дороги ведущей в г.Дербент.

Все эти просьбы и жалобы будут направленны в соответствующие министерства и ведомства и муниципальные образования. Ход их реализации взят на контроль помощниками Депутата Гасанова Д.Н