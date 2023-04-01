ЗАМАНА - В школы Табасаранского района требуется более 20 учителей

В школы Табасаранского района требуется более 20 учителей

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01 апреля, 2023. Суббота 15:28
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В школы Табасаранского района требуется более 20 учителей

По словам главы муниципалитета Магомеда Курбанова дефицит педагогических кадров остается для общего образования района острой проблемой.

В школы Табасаранского района требуется более 20 учителей

Муниципалитет пытается решить вопрос с помощью программы «Земский учитель», за предыдущие годы по ней в район привлекли 21 преподавателя.

В 2023 году в Табасаранском районе по этой программе планируется устроить одного учителя русского языка в Хурикскую среднюю школу.

Всего в районе на сегодняшний день более 20 вакансий учителей математики, химии, физики, информатики, иностранных языков.

Узнать подробности о вакансиях можно, позвонив в управление образования администрации по номеру: 8 (928) 055-14-33.

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