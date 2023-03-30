В Табасаранском районе установят памятный бюст известному поэту Шамилю Казиеву

В их числе были секретарь Союза писателей, руководитель секции табасаранской литературы Сувайнат Кюребекова, член союза писателей Гусейн Абдурахманов, главный редактор детского журнала на табасаранском языке «Соколенок» Фируза Султанова. Во встрече также приняли участие первый заместитель главы района Рамис Османов и директор Центральной библиотечной системы района Рафик Алиев.

Поводом встречи было обсуждение вопросов, касающихся установки в райцентре бюста известному табасаранскому поэту Шамилю Казиеву, организация мероприятия по его открытию и подписка на национальные издания.

Отметим, что инициатором установки бюста Шамилю Казиеву выступила творческая интеллигенция района, члены табасаранской секции Союза писателей республики, а идею одобрил и поддержал глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

В ходе беседы определились с местом установки бюста и обговорили предварительную дату проведения торжественного открытия. Было принято решение, что памятный бюст Шамилю Казиеву будет установлен у здания центральной библиотечной системы в с. Хучни.

Магомед Курбанов, говоря о поэте, подчеркнул значимость его творческого наследия для нынешних и будущих поколений. Он отметил, что Казиев внес большой вклад в развитие табасаранской литературы и обогатил ее своими произведениями.

Глава муниципалитета с гостями и специалистами архитектурного отдела, службы единого заказчика осмотрел у здания библиотеки территорию, предполагаемую для скульптуры, и дал ряд поручений по благоустройству данного места.

Магомед Курбанов подчеркнул необходимость уже приступить к строительству постамента, где будет установлен бюст, а также к облагораживанию территории. Само мероприятие по случаю торжественного открытия памятного бюста, по его словам, состоится 27 апреля.