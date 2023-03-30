Министр просвещения России Сергей Кравцов с рабочим визитом прибыл в Дагестан

В махачкалинском аэропорту министра встретил вице-премьер региона Муслим Телякавов.



В рамках поездки Кравцов проконтролирует ход возведения социальных объектов и проверит реализацию мероприятий по капремонту школ в Махачкале.



В визите министра сопровождает его заместитель Андрей Николаев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, а также ряд лидеров органов исполнительной власти.