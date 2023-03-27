Глава Дагестана встретился с жильцами аварийных каспийских общежитий

В воскресенье, 26 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил в Каспийске аварийные общежития, поговорил с местными жителями и ознакомился с условиями их жизни.

Сразу после встречи руководитель региона провел в стенах белого дома собрание с участием премьер-министра республики, лидера Администрации Главы и Правительства РД Алексея Гасанова, главы Минстроя РД Артура Сулейманова, мэра Каспийска Бориса Гонцова, инициативной команды из числа жильцов и их юриста Альбины Абдулкеримовой.

Стоит напомнить, что в начале месяца по поручению главы региона премьер провел встречу с жителями Каспийска, проживающими в аварийных общежитиях. Тогда они попросили не переселять их на окраины города, где нет социальной инфраструктуры. В общежитиях проживают люди пенсионного возраста, инвалиды, семьи с детьми, для которых крайне важны больницы, школы и рынки в шаговой доступности.

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