Сергей Меликов поздравил с днём рождения первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова

"Поздравляю с днём рождения настоящего патриота Дагестана, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяса Умаханова!

Наш земляк Расул Гамзатов писал: «В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствую себя представителем той земли, тех гор, того аула, где я научился седлать коня». Многие годы представляя республику в Совете Федерации, укрепляя международные связи и экономическое сотрудничество России, Ильяс Магомед-Саламович всегда сохраняет тесную связь с родными корнями, не на словах, а на деле показывает своё трепетное отношение к Дагестану, к его настоящему и будущему. Его вклад в развитие российского парламентаризма снискал заслуженное уважение среди руководства и коллег, а главное – завоевал высокое доверие у земляков. Уважаемый Ильяс Магомед-Саламович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов. Мира и добра Вашим родным и близким!", — обратился глава республики.