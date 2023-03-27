ЗАМАНА - Сергей Меликов провел совещание Антитеррористической комиссии в РД

Сергей Меликов провел совещание Антитеррористической комиссии в РД

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27 марта, 2023. Понедельник 08:44
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Сергей Меликов провел совещание Антитеррористической комиссии в РД

В пятницу, 24 марта, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел плановое собрание Антитеррористической комиссии в РД.

Сергей Меликов провел совещание Антитеррористической комиссии в РД

Собравшиеся обсудили тему обеспечения безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, отелей, санаторно-курортных, оздоровительных и иных компаний.

Меликов в своем выступлении озвучил, что в общем и целом все решения АТК осуществляются своевременно, но сохраняются некоторые недостатки по определенным направлениям, которые требуется исправить. Он напомнил, что при капремонте учебных заведений в техническое задание нужно включить пункты, касающиеся обеспечения безопасности школьников. В том числе необходимо заложить деньги на оборудование входной группы, помещения для охраны и соответствующей сигнализации.

Это касается и объектов ТЭК, где осуществляется реконструкция. Закладывать в смету обеспечение безопасности требуется при возведении всех новых социально значимых объектов, высказался он.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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